Två unga rånades i Åbo – polisen efterlyser vittnen

Två män i mörka kläder rånade två unga sent på onsdagskvällen i Runosbacken.

Två män misstänks ha rånat två 15-åringar i Runosbacken i Åbo. Männen ska ha hotat offren med våld.

Dådet inträffade i onsdags, den 7 januari, vid 23-tiden. Polisen undersöker händelsen som grovt rån.

Den ena 15-åringen berättar att de två männen hotade denne både verbalt och med olika livsfarliga föremål. Männen hade sedan gått med offret till offrets kompis bostad som låg i närheten, där en annan 15-åring rånades.

De misstänkta förövarna fick med sig bland annat en telefon och kontanter. Ingendera av offren skadades i samband med händelserna.

Brotten ägde rum framför ett höghus på Piparestigen 15 i Runosbacken. De misstänkta gärningsmännen är cirka 180 centimeter långa vithyade män. De var klädda i mörka kläder och den ena mannen hade på sig vita joggingskor. Männen körde i väg från platsen med en personbil.

Polisen efterlyser eventuella vittnesmål av personer som rört sig kring Piparestigen den 7 januari vid klockan 23, eller annan information som kan ha med händelsen att göra.

Observationer kan fömedlas per e-post till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller som Whatsapp- eller textmeddelande till numret 050 4117 655.