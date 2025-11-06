Tydligt vad som engagerar mest då nästan 15 000 kommenterade spårvägsplanerna i Åbo

Jussi Vierimaa Så här kunde spårvagnstrafiken på Eriksgatan se ut. Vägavsnittet mellan Brahegatan och Humlegårdsgatan reserveras för kollektivtrafik. Endast körning till tomterna och varutransporter är tillåtna. Då Åbo stad frågade invånarna om åsikter lyfte en del fram att det är positivt att säkerheten för cyklister och fotgängare kan förbättras.

Över 3 000 kommentarer om spårvägsplanerna i Åbo kom in. Beaktas om staden fattar investeringsbeslut