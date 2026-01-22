Ung man med rånarluva rånade kiosk i Raumo

Polisen utreder ett misstänkt rån i Raumo. Polisen söker ögonvittnen.

En ung man i rånarluva stegade in i en kiosk på Seminariegatan i Raumo på onsdagskvällen den 21 januari. Mannen hotade försäljaren med ett eggvapen och roffade åt sig kontanter.

Gärningsmannen är normalbyggd och cirka 170–180 centimeter lång. Han var klädd i en grön täckjacka och svarta byxor. På huvudet hade han en så kallad rånarluva, som täcker största delen av ansiktet.

En man som motsvarade signalementet hittades kort efteråt på närliggande Kalliokatu och han greps av polisen, misstänkt för brottet. Fallet undersöks som misstänkt rån.

Ögonvittnen ombeds höra av sig till polisen på adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi med eventuella observationer och uppgifter om var gärningsmannen har rört sig.