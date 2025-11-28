Unik Hangösik kan bli underart – passionerad fiskkläckare från Ekenäs är säker på sin sak

Kristoffer Nöjd Håkan Strandberg rensar och filear förmodad skärgårdssik efter att ha mätt upp fisken och bokfört dess kön. Men det viktiga är att klippa av ungefär 7 millimeter av fiskens framfena för att skicka för DNA-analys. Också sikarnas huvud ska undersökas. I huvudet finns ett hörselben som heter otolit. Benet har årsringar precis som ett träd vilket gör att man säga exakt hur gammal fisken är.

Biologen Håkan Strandberg är övertygad om att det finns en speciell sik i vattnen utanför Hangö. Han