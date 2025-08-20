Upprörda Houtskärsbor på Finferries vindkraftsinfo – vd:n dementerar att byggplatsen är bestämd

Mikael Heinrichs
en man står längst framme i en sal med några människor sittande
Finferries vd Håkan Fagerström gjorde sitt bästa för att övertyga publiken om att inga ritningar, handlingar eller planer ännu lämnats in för behandling.

Rederiet Finferries planer på att bygga vindkraftverk längs Skärgårdsvägen möts med skepticism.

Publicerad:

Seda

Reporter (Pargas)
Publicerad: