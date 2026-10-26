Utbildningspolitiken kräver en kursändring

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Den nuvarande utbildningspolitiken styrs av ett marknadsorienterat konkurrenstänkande, där unga snabbt ska formas till experter för ekonomins föränderliga behov.

Finlands exemplariska rykte inom utbildning är förbi, och de senaste Pisaresultaten bekräftar kollapsen i inlärningsnivån. Debatten har dock fastnat i lösryckta detaljer i stället för att granska situationen ur ett brett samhällspolitiskt perspektiv.

För att vända riktningen krävs det en kritisk utvärdering av 2000-talets utbildningspolitik, eftersom det var då resultaten började sjunka. Vi måste utreda de underliggande orsakerna, händelseförloppet och de politiska ansvarstagarna. Utan en ärlig helhetsbild är det omöjligt att uppnå fungerande korrigeringar.

I Finland har utbildningspolitiken kommit att domineras av ett nyliberalt konkurrenstänkande med fokus på effektivitet och ekonomisk tillväxt.

Skolsystemets nuvarande kris beror på omfattande samhällsförändringar, där fördjupad strukturell ojämlikhet, ökade inkomstklyftor och diskriminering slår direkt mot skolans vardag. I Finland har utbildningspolitiken kommit att domineras av ett nyliberalt konkurrenstänkande med fokus på effektivitet och ekonomisk tillväxt.

Genom styrsystemet New Public Management har marknadsorienterade principer förts in i den offentliga förvaltningen, vilket har snävat människosynen och förvandlat unga till sådana som ska prestera för att tjäna näringslivets behov.

När reformerna drevs igenom ignorerades lärare och forskare.

Denna utveckling har lett till politiska beslut som raserat den finländska grundskolans framgångsfaktorer. Förutsättningarna för lärande offrades för pedagogiska trender som fenomenbaserat lärande, självstyrning, öppna lärmiljöer och digital tro.

När reformerna drevs igenom ignorerades lärare och forskare. Processen underlättades av en mer ledarstyrd organisationsstruktur, vilket tystade kritisk diskussion.

Kritiken har hittills bara bemötts med verkningslös ”demokratiteater”. Ingen regering på tio år har reagerat tillbörligt; i stället har beslutsfattare gömt sig bakom undervisningsministeriet för att skydda sin egen auktoritet i stället för elevernas bästa.

Besluten bakom krisen och nyckelpersoners ansvar har inte utretts. Det är hög tid att granska mekanismerna bakom auktoritet och ansvar för att ändra riktningen.