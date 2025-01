Vardagen i det svenskspråkiga Finland: Från nattfrieri till kontroll till tiden efter 1968

Nattfrieri gick ut på att pojkar gick runt i bodar där flickor övernattade och knackade på dörrar eller fönster för att få komma in. Fotot från 1912 är en rekonstruktion.

Sexualiteten under det tidiga 1900-talets landsbygd var betydligt friare än den strikthet och nymoralism som dominerade under 1950-talet. Den sexuella revolutionen på 1960-talet ledde till ett uppluckrande av normerna, men det dröjde in på 1980-talet innan till exempel samboende blev bredare accepte