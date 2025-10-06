Varhastyrelsen godkände viktigt principbeslut om svenskan Carina Holm Varhas styrelse fattade ett viktigt principbeslut om den svenska servicen inför kommande förändringar. Knapparna är gjorda för att uppmärksamma Svenska veckan inom Varha för något år sedan. Carina Holm Publicerad: 6.10.2025, 17:00 Förslaget från välfärdsområdesdirektören Tarmo Martikainen var att Varhas styrelse skulle godkänna a Carina Holm Nyhetschef, ledarskribent Ge respons åt redaktören Publicerad: 6.10.2025, 17:00 Dela artikeln