Varhastyrelsen godkände viktigt principbeslut om svenskan

Carina Holm
tre gula knappar med text
Varhas styrelse fattade ett viktigt principbeslut om den svenska servicen inför kommande förändringar. Knapparna är gjorda för att uppmärksamma Svenska veckan inom Varha för något år sedan.
Förslaget från välfärdsområdesdirektören Tarmo Martikainen var att Varhas styrelse skulle godkänna a

Nyhetschef, ledarskribent
