Varning för fejkmeddelanden – kunder luras på pengar via Mitt Kanta

Kim Lund Det gäller att hålla sig observant med meddelanden som styr till en webbplats via länk, påminner man från Kanta-tjänsterna. Nya bluffmeddelanden skickas nu i tjänstens namn.

Det förekommer mycket bluffmeddelanden i Kanta-tjänstens namn, där mottagaren krävs betala en förfallen räkning. Det varnar Mitt Kanta och Folkpensionsanstalten för.

I meddelandena styrs kunden till en webbsida där bedragarna lurar till sig bankkoder och personuppgifter. Kunden hotas med utsökning om räkningen inte betalas.

– Vi skickar aldrig räkningar till privatpersoner, och det är över huvud taget inte möjligt att se ens räkningar i Mitt Kanta-tjänsten. Vi frågar heller aldrig efter personuppgifter per e-post eller sms, säger Mirva Nättiaho-Rönnholm, ansvarig för kundrelationer på Mitt Kanta i ett pressmeddelande.

Ändras hela tiden

De falska meddelandena byter ständigt skepnad. Det gäller att vara uppmärksam varje gång då man stöter på meddelanden där man ombes lämna uppgifter eller logga in via en länk.

Bland de senaste bluffmeddelandena har avsändaren varit ”KANTA 0Y” och ”0MAKANTA 0Y”, där bokstaven O ersatts med siffran 0.

– Man bör alltid försäkra sig om meddelandets pålitlighet innan man reagerar. Är man inte säker på avsändaren eller dess avsikter lönar det sig aldrig att skicka eller mata in person- eller bankuppgifter via en webbsida som öppnas via länk, säger Nättiaho-Rönnholm i pressmeddelandet.

Kanta-tjänsterna består av digitala tjänster där finländarnas social- och hälsovårdsuppgifter sparas. Kanta-tjänsterna används av medborgarna, apoteken samt den offentliga och den privata social- och hälsovården.