Vi lärde oss inget av förstörelsen av biblioteket i Alexandria

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I tvåtusen år har vi sörjt och saknat den oersättliga mängd litteratur som världen förlorade när biblioteket i Alexandria förstördes år 47 f.Kr.

I dag pågår en jämförelsevis liknande förstörelse; företaget Anthropic och andra AI-företag gör allt för att få tag på massiva mängder fysiska böcker som sedan skannas och matas in i deras AI-verktyg. Böckerna förstörs i processen.

Jag tycker det är vansinnigt att företagen förstör sådana mängder kunskap – vår kunskap – för att träna deras chattbottar till att vara en bråkdel bättre på att generera text.

Jag tycker också det är vansinnigt att detta inte talas om i högre grad i våra samhällen, speciellt i Finland. Bland de allt sämre resultaten i Pisaundersökningarna samt ungas avtagande tro på framtiden låter vi jätteföretag ta ifrån oss allt det som våra barn behöver mer än någonsin – böcker, naturen och goda förebilder.

Denna förlust kommer vi nu att sörja de nästa tvåtusen åren.