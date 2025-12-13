”Vi upptäcker era hemligheter” – besök från tre länder i Cygnaeus skola i Åbo Lärare från tre Medelhavsländer har besökt Cygnaeus skola i Åbo. Samarbetar om skolfrånvaro. Annina Suominen De utbyter erfarenheter. Kerim Sivrikaya från Düzce i Turkiet, Silvana Niedou från Sassari på Sardinien i Italien samt Lili Garcia och Antonio Francisca Muñoz från Cartagena i Spanien besöker Cygnaeus skola som en del av ett Erasmusprojekt. Projektets tema är skolfrånvaro och pågår till 2027. I Åbo koordineras det av Minna Muallim. Annina Suominen Publicerad: 13.12.2025, 5:30 Det är e Annina Suominen Reporter Ge respons åt redaktören Publicerad: 13.12.2025, 5:30 Dela artikeln Kommentera