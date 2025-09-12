”Viktigt att öva många tillsammans” – flera Röda Korsavdelningar övade i Puolalaparken i Åbo Bland annat Benita Laaksonen, Tove Johansson, Anna Backman, Paola Fraboni, Fia Saaristo, Marja-Leena Kapilo, Nina Karlgren och Tiina Eriksson deltog i samövningen i första hjälpen som ordnades i Puolalaparken i Carina Holm Publicerad: 12.9.2025, 17:00 En äldre man har drabbats av ett blodsockerfall och behöver hjälp. Utmaningen är att han inte talar s Carina Holm Nyhetschef, ledarskribent Ge respons åt redaktören Publicerad: 12.9.2025, 17:00 Dela artikeln