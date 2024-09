Wiklöf ombads hålla tal på Clinton-konferens

Pontus Höök/Nya Åland Anders Wiklöf har bland annat haft Bill Clinton på besök på Andersudde.

Nya Åland Michael Hancock

Den amerikanske presidenten Bill Clinton har efter sin tid som politiker grundat ett flertal välgörenhetsprojekt, bland annat ett globalt nätverk kallat CGI, The Clinton Global Initiative. CGI håller just nu sitt årliga möte med tusentals delegater från hela världen i New York, och en av de inbjudna