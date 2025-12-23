30-årig kvinna försvunnen i Euraåminne ‒ polisen efterlyser tips

En kvinna i trettioårsåldern försvann i Euraåminne under helgen. Polisen ber allmänheten om observationer.

Polisinrättningen i Sydvästra Finland letar efter en kvinna som försvann från Luvia i Euraåminne senaste helg. Kvinnan är i trettioårsåldern.

Enligt polisens uppgifter befann sig kvinnan i en privat bostad i Luvia, i närheten av centrum, på lördagskvällen den 20 december. Hon lämnade bostaden någon gång mellan lördagskvällen och söndagen.

Kvinnan är cirka 165 centimeter lång och har normal kroppsbyggnad. Hon har ljusbrunt långt hår som sträcker sig över axlarna. Hon har på sig en lång svart täckjacka, en grå huvtröja av märket Hollister, collegebyxor av märket Nike och ljusa skor.

Polisen Kvinnan som är försvunnen. Hon sågs senast i Luvia i Euraåminne.

Polisen efterlyser observationer av kvinnan. Observationer eller andra uppgifter som stämmer in på signalementet kan anmälas till Polisinrättningen i Sydvästra Finland till e-postadressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi. Man kan också ringa på numret 0295 417 259 eller skicka Whatsapp- eller textmeddelande till numret 050 411 7655.

På basis av den information man har nu misstänker polisen inget brott.

På tisdagen meddelade polisen om en annan försvunnen kvinna i Eura.