Åborederiet Meriaura tar in fartyg under finsk flagg – vd:n Beppe Rosin förklarar varför

Meriaura 90 meter långa Aava VG börjar snart segla under finsk flagg.

Fraktrederiet Meriaura i Åbo tar snart in fartyget Aava VG under finsk flagg. Nu seglar Aava under cypriotisk flagg.

Ändringen sker någon gång i januari, säger Meriauras vd Beppe Rosin till ÅU.

I måndags dök ett meddelande upp på Meriauras sajt där man efterlyser ny personal till fartyget.

Varför gör n