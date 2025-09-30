Aftonros framtid finns kanske inte i Iniö, men kanske halvvägs?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Tror inte att Aftonros framtid är på Iniö men kanske halvvägs?

Bygg ett nytt Aftonro och en ny läkarmottagning vid strandområdet Hepojoki.

Därifrån går eller far Iniöfärjan, och här finns det sjöutsikt istället för åkrar.

Personalen kan bo var som helst, till exempel i Gustavs, Virmo, Nystad eller Reso och de som bor och är på Iniö-ön kommer över med bara två färjor.

Anhöriga har kort väg för att hälsa på och ta fast en resa till Mylly på samma gång.

SFP:s Nicke Wulff, Merja Fredriksson och Regina Koskinen till exempel pratar om flexibla och nya arbetsmodeller på Iniö, men hur skulle det gå?

Flytta själv ut dit en vinter för att prova om det är så skönt att bo, gå på gym och "hobba" med annat än att gå i skogen varje dag.

Ger inte THL undantagslov för till exempel medicinutdelningen, som det inte kommer att göra så kan det gå på tok med hela Aftonro på Iniö!

Inte vill jag det heller, men tänk nu efter.