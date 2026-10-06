Ägarna fredar massivt havsområde kring Jurmo – ”Den stora oron är övergödningen” Jurmos delägarlag fredar ett havsområde motsvarande 32 000 fotbollsplaner. Oskar von Essen Patrik Bengtfolks som är ordförande för Jurmos delägarlag är nöjd med att kunna skydda vattnen kring ön och glad att det görs med ett tidsbundet avtal som vid behov kan revideras om tre år. Kristoffer Nöjd Publicerad: 6.10.2026, 11:36 Delägarlaget för ön Jurmo Kristoffer Nöjd Ge respons åt redaktören Publicerad: 6.10.2026, 11:36 Dela artikeln KOMMENTARER