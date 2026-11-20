Seniorrådgivning behövs redan vid pensionering

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Handen på hjärtat – hur väl förberedd är du som nybliven pensionär på de förändringar som åldrandet för med sig? Vet du vart du ska vända dig för råd och stöd när hälsan, funktionsförmågan eller livssituationen förändras?

Enligt äldreomsorgslagen ska välfärdsområdena ordna rådgivningstjänster som främjar den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga samt förmåga att klara sig självständigt.

Rådgivningen ska också hjälpa äldre att förutse framtida behov, bland annat när det gäller boende.

Syftet är att förebygga problem, upptäcka hälsorisker i ett tidigt skede och stödja en trygg vardag.

Tjänsten ska ha låg tröskel och inte kräva remiss. Hur rådgivningen ordnas varierar ändå mellan välfärdsområdena. I Österbottens välfärdsområde erbjuds förebyggande hälsovårdsservice för pensionärer över 65 år som inte har regelbundna vårdtjänster eller hemvård.

I Egentliga Finland riktar sig hälsokontrollerna i första hand till hemmaboende 75-åringar som inte får regelbunden hemvård eller närståendevård. Vanda och Kervo erbjuder i sin tur seniorrådgivning utan en uttrycklig åldersgräns, med information och vägledning om såväl tjänster som aktiviteter för äldre.

Seniorrådgivningen borde ses som en naturlig fortsättning på företagshälsovårdens förebyggande arbete.

Kommuner, städer, organisationer och föreningar ordnar en mängd förebyggande verksamhet för seniorer, bland annat inom motion, kultur, gemenskap och hälsa.

Det är värdefulla insatser som bidrar till ett gott åldrande. Men ofta är det upp till en själv att ta initiativet att delta i den verksamheten.

Speciellt i Åbo, med ca 40 000 personer i åldern 65+ borde vi satsa starkt på att samordna en tydlig helhet där information, rådgivning och olika stödinsatser kompletterar varandra och där den äldre enkelt kan hitta rätt. En sådan samordning och vägledning borde vara en självklar del av den förebyggande verksamhet som lagstiftningen förutsätter.

Skillnaderna mellan välfärdsområdena innebär att pensionärer inte får samma möjligheter till förebyggande stöd och vägledning beroende på var de bor.

Det finns också en risk för ett glapp mellan företagshälsovården och seniorrådgivningen. Den som lämnar arbetslivet kan behöva stöd och information långt innan den ålder då seniorrådgivningen blir aktuell. Detsamma gäller personer som blir arbetslösa eller friställda före pensionsåldern.

Seniorrådgivningen borde ses som en naturlig fortsättning på företagshälsovårdens förebyggande arbete.

När arbetslivet tar slut förändras också behoven av information, hälsorådgivning och stöd för att upprätthålla en god livskvalitet.

Vi anser därför att alla borde erbjudas seniorrådgivning i samband med pensioneringen, oberoende av boendeort.

Motsvarande rådgivning och vägledning borde även erbjudas personer som tvingas lämna arbetslivet före uppnådd pensionsålder.

Förebyggande stöd ska inte vara beroende av var man bor eller vid vilken ålder man lämnar arbetslivet.