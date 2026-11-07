Sisu, vår vackraste lögn?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vi mäter vår egen kaotiska insida mot grannens polerade utsida och drar slutsatsen att vi är de enda som sviker idealet.

Smaken av järn i munnen är bekant nu. Lungorna brinner och för varje steg känns det som om knäna kommer vika sig. Allt i min kropp, varenda liten cell, skriker efter samma sak: ”Stanna. Lägg dig ner. Ge upp.”

Men ingen gör det. Vi biter ihop. Jag tittar mig omkring, alla andra springer. Varför? För att vi har lärt oss att det är styrka. Jag vill inget hellre än att stanna, sätta händerna på knäna och låta resten av gruppen försvinna i fjärran. Men jag vågar inte.

Att faktiskt sakta ner, titta tränaren i ögonen och inför hela gruppen deklarera att man nått sin gräns? Det skulle kräva mod.

Det är inte min vilja som driver mig framåt längre, det är skräcken. Rädslan för blickarna, för de tysta dömande tankarna och för att vara den som ”inte hade det i sig”.

Att fortsätta springa är egentligen den fega vägen ut. Det kräver bara att man stänger av hjärnan och lyder smärtan. Men att faktiskt sakta ner, titta tränaren i ögonen och inför hela gruppen deklarera att man nått sin gräns? Det skulle kräva mod.

Detta arv av tystnad har djupa rötter. Vi har fostrats i skuggan av en vinterkrigsmentalitet där överlevnad krävde att man bet ihop och teg. I ett fattigt och hotat Finland var sisu en nödvändighet, en motor som höll oss vid liv när allt annat svek. Men vi lever inte längre i skyttegravarna eller i de djupa mörka skogarna. Ändå bär vi med oss samma gamla manual för hur man hanterar motgångar: stäng av, bit ihop, och för allt i världen, klaga inte.

Sisun har lärt oss att det är finare att kollapsa i smyg än att be om hjälp i ljuset.

Det är här den finska sisun blir farlig. Den förvandlas från en inspirerande motor till en social tvångströja. Vi springer inte nödvändigtvis för att vi är starka, vi springer för att vi är livrädda för att vara svaga.

Det är samma hjärta som bultar av ångest i skolbänken som det som slog i bröstet under löpträningen. Vi bär samma mask av styrka oavsett om vi håller i en penna eller springer intervaller. Sisun har lärt oss att det är finare att kollapsa i smyg än att be om hjälp i ljuset. Vi är en nation av trötta maratonlöpare som sprungit vilse, men som vägrar fråga efter vägen eftersom vi är livrädda för att bevisa att vi inte är så oövervinneliga som vi låtsas vara.

Så, tänk om sisu bara är ett vackrare ord för att vi är sämst i världen på att be om hjälp? Bakom varje sammanbiten käke i klassrummet eller på gymmet döljer sig samma tysta undran: Hur orkar alla andra? Vi mäter vår egen kaotiska insida mot grannens polerade utsida och drar slutsatsen att vi är de enda som sviker idealet.

”Du ser inte ens trött ut”, säger någon. Ytan ljuger förbluffande bra. De ser en kropp som håller ihop, men missar ett sinne som domnat bort. Där och då inser jag det: vi låtsas alla äga en styrka vi saknar. Jag är inget undantag.

Vuxenvärlden har gjort uthålligheten till religion. Budskapet är alltid detsamma: orka mer, spring snabbare, prestera högre. Men problemet är inte att vi saknar pannben. Problemet är att vi saknar modet att säga nej, modet att blotta oss i en värld som bara belönar resultat.

Vi matas med idén om ”grit”, som om livet vore en hinderbana som måste forceras med sammanbitna tänder. Men sanningen är att det krävs ett mycket större mod att våga sänka garden än att envist hålla uppe fasaden.

Det är dags att vi slutar se sisu som ens förmåga att tåla smärta och istället ser det som modet att vara ärlig. Den verkliga styrkan ligger inte i att fortsätta springa intervaller tills hjärtat stannar eller att sitta kvar vid skrivbordet tills blicken blir suddig. Den ligger i att våga stanna mitt i steget, se sina medmänniskor i ögonen och erkänna att man är mänsklig. Frågan är bara om vi är tillräckligt starka för att våga vara så himla ”svaga”.