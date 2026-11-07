Ishockey-VM ska inte bli Rysslands propagandascen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Att i den här situationen flagga med öppna dörrar för det ryska ishockeylandslagets deltagande i ishockey-VM är för mig obegripligt.

Anna-Maja Henriksson.

Ryssland har inte fått delta i något ishockey-VM sedan Putin startade sitt brutala anfallskrig mot Ukraina i februari 2022. Att Ryssland skulle få fritt inträde till vårens ishockey-VM i Tyskland enligt CAS, Idrottens internationella skiljedomstol, kom därför som en chock för de flesta av oss.

Vi kan inte tillåta Putin att få en sådan propagandaseger som skiljedomstolen nu gett grönt ljus för. Därför är det bra att agera på bred front.

För mig har Finlands Lejon haft en speciell plats i mitt hjärta sedan barnsben. Bland det mest spännande som finns är en VM-match mellan Finland och Sverige. I våras blev det guld i Schweiz. Glädjen och stoltheten över laget kändes ända in i benmärgen.

Men lika mycket som vi finländare älskar ishockey tycker vi hjärtligt illa om Putins brutala anfallskrig i Ukraina. Ett krig som pågår femte året i rad, och där ingen riktig fredsvilja kan skönjas hos Ryssland. Ett krig som skördat otaliga civila dödsoffer i Ukraina, som slagit familjers och mänskors liv i spillror, som förstört hela städer och byar, som skapat en mardröm på jorden för så många. Putin startade kriget. Likaså är det Putin som kunde få ett slut på kriget omedelbart.

Så länge kriget pågår borde det vara självklart att Ryssland inte har något att göra i VM.

Att i den här situationen flagga med öppna dörrar för det ryska ishockeylandslagets deltagande i ishockey-VM är därför för mig obegripligt. Av den anledningen har jag tillsammans med cirka tjugo andra Europaparlamentariker gjort en skrivelse till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen med flera, samt Internationella ishockeyförbundet, där vi kräver en rad åtgärder för att förhindra Ryssland att delta i nästa ishockey-VM. Så länge kriget pågår borde det vara självklart att Ryssland inte har något att göra i VM.

För det första uppmanar vi IIHF att undersöka alla lagliga möjligheter att upprätthålla uteslutningen av Ryssland.

För det andra uppmanar vi kommissionen att lägga fram riktade sanktionsförslag mot idrottsfunktionärer och organisationer som på ett betydande sätt stöder Rysslands aggression eller dess statliga propagandamaskineri.

För det tredje uppmanar vi kommissionen att se över EU-bidrag, partnerskap och stöd som involverar idrottsorgan som möjliggör Rysslands officiella återkomst.

För det fjärde uppmanar vi ländernas regeringar att samordna beviljande av visum. Att vara berättigad att delta i idrottstävlingar innebär inte i sig någon rätt att resa in i ett land.

Det bästa skulle vara att EU skulle fatta beslut att inte bevilja några visum till ryska spelare. För egen del anser jag att EU borde förbjuda alla ryska turistvisum. Något som Finland fört fram en längre tid, men som inte stötts av alla 27 medlemsländer.

Men självfallet är det också så, att varje VM-land med egna och koordinerade beslut, kan påverka huruvida det blir ett VM med eller utan Ryssland. Det var mycket välkommet att Finlands ishockeyförbund i början av veckan meddelade att Finland inte kommer spela mot Ryssland. Ju fler länder som gör så, dess större blir pressen. Då sponsorer även meddelat att de drar sig tillbaka och Tyskland som värdland meddelat att de kan avstå hela VM, börjar det finnas allt mer ljus i tunneln. Att Åbo stad meddelade att man avstår U-20 ishockey VM ifall Ryssland är med, var också mycket bra.

För Finland och Europa är det viktigt att EU fortsätter stöda Ukraina och helst ännu mer än hittills, för Ukraina har en svår vinter framför sig. I samma anda måste det också vara möjligt att sätta stopp för en rysk propagandaseger i ishockey-VM.

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