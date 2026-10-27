Mode i Åbo behöver en egen catwalk, inte bara en utbildning

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

För några år sedan började mina vänner och jag lägga märke till ett återkommande mönster omkring oss.

I vår närhet fanns många modedesigners från Åbo med färdiga kollektioner, en stark egen vision och en vilja att visa upp sitt arbete. Det fanns modeller som ville upp på catwalken och andra designers som saknade en plats där de kunde visa vad de gör.

När man frågar dem var möjligheterna finns blir svaret nästan alltid detsamma: Helsingfors. Där finns visningarna, inköparna, medierna och publiken.

Åbo saknar inte kreativitet. Här designas och sys kläder, stylas och fotograferas, och här skapas mode med återbruk och cirkulär ekonomi som utgångspunkt – med en skicklighet som många större städer kunde avundas.

Det finns människor med både kompetens och ambition, men alltför ofta leder deras väg bort från staden.

Vägen börjar redan under studietiden. I Åbo kan man avlägga en grundexamen inom textil- och modebranschen, men den som vill söka en högre modeutbildning måste bege sig till Lahtis eller Helsingfors.

Många skulle gärna återvända hem efter examen, till platsen där vännerna, familjen och de första kunderna finns. Men återkomsten förblir ofta en önskan, eftersom möjligheterna här är få.

I vår stad finns också många självlärda modedesigners som har byggt upp sitt kunnande utan en formell utbildning.

Även för dem finns de första jobben, synligheten och nätverken nästan alltid i Helsingfors. Först reser man dit för att visa upp sitt arbete – sedan flyttar man dit.

Mode är en bransch där arbetet på många sätt inte blir verkligt förrän det blir synligt. En kollektion som aldrig når catwalken riskerar att förbli en hobby, hur bra den än är. Åbo utbildar och fostrar – Helsingfors skördar frukterna.

Därför grundade jag och mina medgrundare Fashcene år 2022, en förening med ett enkelt syfte: att ge designers från Åbo en plats där de kan visa sitt arbete, här i sin hemstad.

Vår första visning ägde inte rum i en färdig evenemangslokal, utan i ett parkeringsgarage i Kuppis. Betong, pelare och ekon.

Och just där fanns något väsentligt: mode behöver inte en färdig och polerad miljö för att uppstå. Det behöver människor som bestämmer sig för att göra något – här och nu.

Men en förening kan inte bära en hel stads modesektor. Ideella krafter kan tända en gnista, men de kan inte på egen hand skapa en bestående struktur, ett långsiktigt engagemang eller ett levande ekosystem för mode i hela staden. Det behövs stöd från staden, nya aktörer och ambition. De utsålda visningarna visar att efterfrågan finns.

Jag tror att det finns ett recept för att få modebranschen i Åbo att växa. För det första behövs lokaler – men inte nödvändigtvis sådana som vi föreställer oss. En modevisning behöver varken kristallkronor, en festsal eller en färdigbyggd catwalk. Det visade Fashcene redan från början i parkeringsgaraget.

För det andra behövs företag som ser det lokala modet som en samarbetspartner, inte som välgörenhet. Ett företag i Åbo kunde beställa arbetskläder till sin personal av en lokal designer, skapa en gemensam kollektion eller bygga en kampanj tillsammans med stadens egna modedesigners.

För det tredje behövs publiken – och den finns redan.

Man hör ofta att intresset för mode inte är tillräckligt stort i Åbo. Fashcene har bevisat motsatsen. Varje visning har hittills varit fullsatt till sista plats. Människor kommer när de får en anledning att komma.

Så frågan är: Var finns Åbos modevecka, om till och med Pemar har sin egen?