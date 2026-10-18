Nya glasögon

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag minns inte hur gammal jag var när jag fick för mig att börja gå i söndagsskola. Söndagsskolan hölls i Bråtö byahem och lärarinnan hette Sonja. Dit cyklade jag på min ärvda gula Jopo för att lyssna på berättelser ur Barnens bibel och pyssla lamm med vadd.

I söndagsskolan fick jag mitt första Nya testamente. Det var litet och hade hårda blå pärmar. Översättningen var antagligen den då nya från 1981. Vi fick också ett bokmärke. På mitt fanns den gode herden med vit klänning och rosa mantel.

Jag tror inte att jag öppnade den blå boken många gånger. Jag lyssnade hellre på Levande berättelser som mamma hade köpt av adventisterna.

När jag började gymnasiet tog bibelläsningen fart på allvar. Jag hade fått ett Nya testamente som jag hade klätt i ljusblått jeanstyg med bakficka. I fickan förvarade jag en bibelläsningsplan.

Jag läste ivrigt, men jag visste inte att man alltid läser Bibeln genom någon sorts glasögon. Jag trodde att jag bara läste texten som den var. I själva verket läste jag den genom mina egna erfarenheter, min uppväxt och den fromhetstradition som format mig.

När jag började studera teologi upptäckte jag plötsligt de där glasögonen. Tack vare lärarna i exegetik. Det gjorde ont, men också gott. För när man inser att man har glasögon på sig kan man också prova andra.

Jag upptäckte att Bibeln rymmer fler lager. Att människor i olika tider och kulturer har läst samma texter på olika sätt. Att tron blir rikare när man får låna någon annans blick och se världen genom någon annans glasögon.

I höst har jag återigen fått prova ett nytt par. Svenska Bibelsällskapets nya översättning av Nya testamentet har kommit ut. Samma texter, samma evangelium, men med nya formuleringar och nya ordval.

När jag läser den upptäcker jag sådant som tidigare varit dolt för mig. Plötsligt står det slav där det tidigare stod tjänare. Hedningar blir andra folk. Systrar tilltalas lika självklart som bröder.

Är du också nyfiken på Bibeln, på den nya översättningen eller på kristen tro överhuvudtaget? Då har jag tre tips till dig.

För det första: Den nya översättningen av Nya testamentet finns att läsa på bibeln.se. Börja gärna med en text som du redan känner till.

För det andra: Titta på Bibelsällskapets filmer på Youtube där de berättar om översättningsarbetet och förklarar olika ordval.

För det tredje: Kom med på vår grundkurs i kristen tro. Bibeln är nämligen en bok som gärna läses tillsammans med andra. När vi samtalar om texterna får vi låna varandras glasögon och upptäcka sådant som vi själva kanske missar.

Jag vill avsluta med en av mina favorittexter ur Romarbrevet. Den har följt mig genom livet, genom olika skeden och genom många olika par glasögon:

Jag är nämligen övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller härskare, varken något som nu är eller något som kommer eller några andra makter, varken det i höjden eller det i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Det är kanske det vackraste av allt. Att oberoende av vilka glasögon vi bär, vilka frågor vi brottas med eller vilka nya perspektiv vi upptäcker, så förblir Guds kärlek densamma.