Merikruunus fastighetsägare vill föra fram sitt perspektiv

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Med anledning av Åbo Underrättelsers artikel den 15 oktober om att verksamheten på Merikruunu upphör vill vi som fastighetsägare klargöra några väsentliga omständigheter.

Det var vi som hävde hyresavtalet med MK Meson Oy på grund av försummade avtalsförpliktelser, däribland obetalda hyror. Verksamhetens upphörande ska därför inte förväxlas med ett beslut av företagaren att avsluta hyresförhållandet.

I artikeln framförs påståenden om byggnadens isolering och mycket höga kostnader. Vi har inte fått ta del av någon teknisk utredning som styrker påståendet att byggnadens konstruktion skulle vara felaktig.

Det är också viktigt att skilja mellan kostnader för själva fastigheten och kostnader för att driva hotell- och restaurangverksamhet, såsom personal, inköp och olika verksamhetssystem.

Hyresgästen hade enligt det undertecknade avtalet besiktigat och godkänt objektet i det skick det befann sig när hyresförhållandet inleddes.

Avtalet fördelar också ansvaret för drift och underhåll mellan parterna.

Fastighetsägaren har fortsatt ansvar för sådana större konstruktionsreparationer som enligt avtalet ankommer på ägaren.

Vid den avslutande genomgången företräddes hyresgästen av en person, enligt ett skriftligt meddelande från hyresgästen. Han deltog i genomgången och undertecknade överlåtelse- och slutbesiktningsprotokollet.

Vi konstaterade då att oljetanken var tom och värmesystemets cirkulationspump avstängd. Enligt hyresavtalets punkt 15.8 skulle oljetanken återlämnas fylld. Avtalet innehåller även bestämmelser om att hyresgästen ska se till att fastigheten hålls uppvärmd under vintertid.

Under cirka 20 år har vi investerat betydande resurser och arbete i att underhålla och utveckla Merikruunu. Vi har också försökt underlätta hyresgästens verksamhet genom ekonomiska eftergifter. Men ett samarbete förutsätter att avtalade skyldigheter fullgörs av båda parter.

Vi respekterar att företagaren har sin upplevelse av situationen. Samtidigt hoppas vi att läsarna skiljer mellan uppfattningar, dokumenterade avtalsvillkor och tekniskt styrkta fakta. Merikruunu förtjänar att bedömas på sakliga grunder.