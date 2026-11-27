SFP bestört över Varhas planer att stänga köken vid Flätan, Mocca och Småland

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SFP:s fullmäktigegrupp i Varha har med stor oro läst nyheterna i Åbo Underrättelser om att Varha planerar att avveckla köksverksamheten inom dag- och arbetsverksamheten i Åbo, Kimito och Pargas. Planerna har inte på förhand kommit till vår fullmäktigegrupps kännedom, och vi utreder nu vad som ligger bakom dem.

Den beräknade inbesparingen på 85 000 euro motsvarar drygt 0,003 procent av Varhas årliga verksamhetskostnader. En central fråga här är vad man förlorar genom att avskaffa verksamhet av den här sorten, då inbesparingarna verkligen är minimala.

Köksverksamheten handlar inte bara om att tillreda mat. Matlagningen är en viktig del av klienternas rehabilitering och en meningsfull del av deras vardag.

Alla kan delta enligt sin egen förmåga och därigenom utveckla sina färdigheter, uppleva gemenskap och känna att de bidrar till något gemensamt. Verksamheten stärker klienternas självbestämmanderätt, självständighet och delaktighet i samhället.

Har konsekvenserna för klienternas funktionsförmåga, rehabilitering och livskvalitet bedömts? Har klienterna, deras närstående och personalen hörts? Har man beaktat eventuella kostnader för att ersätta den rehabiliterande verksamhet som försvinner?

Att centralisera matproduktionen kan ur ett snävt ekonomiskt perspektiv framstå som rationellt, men det innebär inte nödvändigtvis att lösningen är ändamålsenlig eller ekonomiskt fördelaktig ur ett helhetsperspektiv.

SFP:s fullmäktigegrupp i Varha kommer att utreda ärendet och arbeta för att planerna inte verkställs innan en grundlig konsekvensbedömning har gjorts.

Ekonomisk effektivitet får inte uppnås på bekostnad av de mest utsatta människornas möjligheter till en meningsfull vardag.