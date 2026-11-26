Är det rätt att öka kostnaderna för försvaret men skära ned i räddningsverksamheten?

Sandra Bergqvist, riksdagsledamot, SFP.

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I en intervju med Yle uttryckte försvarsminister Antti Häkkänen en önskan om att partierna skulle undvika att debattera försvarsutgifterna offentligt inför riksdagsvalet.

Det här klingar väldigt illa i mina öron. I en öppen och fungerande demokrati måste vi kunna diskutera de stora frågorna också när de är svåra och känsliga.

Vi måste kunna diskutera vad vi avser med begreppet försvar, vad vi behöver, vad det kostar och vilka prioriteringar det innebär. Det är en del av ett demokratiskt samhälle.

Personligen anser jag att vår syn på försvar har blivit för snäv. När vi talar om att stärka Finlands försvar handlar debatten ofta enbart om militärt materiel och direkta försvarsanslag.

Det militära försvaret är naturligtvis vår grundpelare, men Finland behöver ett helhetsförsvar där också räddningsväsendet, gränsbevakningen och den civila beredskapen får den tyngd och de resurser de förtjänar.

Under den senaste veckan har vi fått följa med nyhetsrapportering om allvarliga händelser på Finska viken. Händelser som sannolikt kommer att upprepas eller ta ny form.

Händelser som kräver nya arbetssätt av de olika myndigheter vi har. Insatserna påverkar vår trygghetskänsla i allra högsta grad och utförs ofta av andra än försvarsmakten.

Det är försvaret som försvarar Finland. Men när något allvarligt händer är det inte helt sällan räddningspersonalen som räddar människor.

Utöver detta har föreningar och frivilligorganisationer en viktig lokalkännedom och kan snabbt mobilisera då det behövs.

Försvarsviljan och viljan att hjälpa bygger på att människor litar på samhället och upplever att det är värt att försvaras.

Om tilltron till samhället försvagas, smulas också denna vilja sakta sönder. Därför hör också tillgången till vård, tillgång till stöd och de ungas välmående hemma i diskussionen.

Dagens unga är morgondagens försvarare av Finland, inom såväl det militära försvaret som den civila beredskapen. Hur de mår, om de känner sig delaktiga och om de tror på sin framtid har därför en stor betydelse för vår gemensamma trygghet.

Vi kan köpa moderna stridsflygplan, beställa nya pansarvagnar och fylla lagren med ammunition. Ändamålsenligheten av de investeringarna beror i slutändan på om det finns människor som är utbildade, kapabla och beredda att försvara och hjälpa sitt land.

Samma sak gäller den civila beredskapen. Planer, utrustning och reservlager gör skillnad först när det finns människor som kan omsätta beredskapen i praktiken.

Erfarenheterna från Ukraina har påvisat att just räddningsväsendet är i nyckelposition. Trots det tampas man här med mindre anslag och utan större möjligheter att anpassa och utveckla verksamheten i den riktning som rådande situation kräver.

Just därför vill jag ha en bredare försvarsdebatt. Vad är det vi avser med begreppet försvar?

Diskussionen måste få handla om både det militära försvaret, samhällets förmåga att klara kriser och hur vi ska finansiera det. Just nu upplever jag att vi har ett för smalt och för militärt fokus när vi talar om hur vi ska stärka vår förmåga att hantera kriser.

Medan miljarderna går till försvaret, skärs det i anslagen till räddningsverksamheten. Det känns med andra ord som om att vi skaffar oss en väldigt dyr brandförsäkring, men har inte råd att installera brandvarnare.

Det här är en obalans vi måste kunna tala högt om — utan att bli stämplade som landsförrädare.

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