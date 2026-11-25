Vi får inte bli för negativa

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Man kan med tydlighet observera att den långa period som Finland varit utan ekonomisk tillväxt lett till att negativismen blivit tämligen vanlig bland allmänheten.

Vissa framhåller till och med att vi kommer att bli ett u-land, det är självfallet en enorm överdrift. Men sådana diskussioner förpestar atmosfären.

När jag konstaterar att tillväxten nu är 1,5 procent och exportindustrin jobbar intensivt vill man inte lyssna. Istället talar man om hur bra det går för andra länder, men problem finns nog också på andra håll.

Men att göra seriösa jämförelser hör till den ekonomiska metodiken.

Till all lycka har det inte uppstått någon stark politisk radikalisering varken från höger eller vänster som av olika orsaker eskalerat. Så har det gått i exempelvis Tyskland genom högerextrema Afd vid regionala val.

Under 1920- och 1930-talen, som var de politiska ytterligheternas tidevarv, konstaterade marskalk Mannerheim att den finska mentaliteten inte så lätt tilltalas av extrema idéer, även om kommunismen var en ytterlighetsrörelse.

Sannfinländarna är förstås ett högerpopulistiskt parti som fångar missnöjda svartmålande väljare med sin ensidiga aversion mot främlingar. Partiet kan mer förknippas med totalitära ideologier än demokratiska, trots att det inte så ofta sägs rakt ut.

Negativa funderingar är lättare att få respons för än positiva under en tid när samhällets position är utsatt, det har många politiska ledare fått uppleva. Erfarenhet från olika krisperioder har också ibland lett till benägenhet att genomföra blåögda idéer.

Stor skuldsättning tär hårt både på staters och individers mentala kapital, och därmed på det för skapande av företagsverksamhet så viktiga självförtrondet.

Under nedgångsperioder brukar det också förekomma ymnigt av så kallad negativ ryktesspridning. Det kan i extrema fall leda till att företag faller.

Beslutsfattarna måste tala mer om framtidstro, det hör förstås till oppositionens roll att kritisera men lite mer måttfullhet skadar inte.