DBTL i Åbo utvidgas till flera områden i sommar – KAJ uppträder DBTL ordnas på större område. Solennitetssalen i Akademihuset blir ny plats för VIP-gäster. Annina Suominen Gamla Stortorget är inte främmande för större evenemang. Här brukar allt från marknader till julfredens utlysning ordnas. I sommar utvidgas DBTL-festivalen hit och till Konstens hus. Annina Suominen Publicerad: 24.11.2026, 20:00 DBTL-fest Annina Suominen Ge respons åt redaktören Publicerad: 24.11.2026, 20:00 Dela artikeln KOMMENTARER