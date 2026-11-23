Åbo öppnar himlen för flera drönare – nytt storområde för tester

Ska orsaka så få störningar som möjligt, intygar projektledare.

Rabbit Visuals/Niko Sieppi Flera drönare kan flyga över Åbo fram till slutet av april. På bilden flyger Åbo universitets doktorand i robotik och autonoma system Jimmy Haizhous Zhang och Åbo yrkeshögskolas projektingenjör Uras Ayanoglu.

Ett nytt testområde för drönare och a