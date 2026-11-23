SFP satsar på finskspråkig krögare – partiernas listor inför riksdagsvalet börjar vara fyllda

Partierna satsar på bredd. De flesta av de nuvarande ledamöterna ställer upp igen.

Annina Suominen Det drar ihop sig till riksdagsval igen. Valet ordnas i april men redan nu börjar listorna över kandidater vara fyllda i Egentliga Finland. Arkivbild.

Det ser lovande ut