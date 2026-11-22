Niklas bor i en buss – med bastu och terrass

Nagubon Niklas Lindqvist lever ett liv på hjul. På 24 kvadratmeter ryms allt han behöver.

Tuuli Meriläinen Bussen, som nu är registrerad som husbil, är en Scania Eagle med 11-liters dieselmotor. Bussen har också en takterrass som nås via en flyttbar stege genom den främre takluckan. ”Det var många som tog en bild av oss när vi satt där med kompisarna i somras”, säger Niklas.

Ett stenkas