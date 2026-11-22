Vad vill jag ge rum för i advent?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

En adventstid kryddad av stillhet kan bli en motkraft till det ytliga julbruset.

Det var först som vuxen jag lärde mig att advent historiskt har varit en fastetid. Lilla fastan i december har inte varit lika strikt som stora fastan inför påsken, men ändå en tid av återhållsamhet, förenkling och bön. Tanken kändes först väldigt ovan, men med åren har den allt mer slagit rot i mitt inre.

När välfyllda adventskalendrar finns på butikshyllorna redan i oktober, medan vi översköljs av julkommersens lockrop från alla håll och december lätt blir en tävling i Instagramvänligt julmys, då viskar adventstiden om en mildare och generösare blick på både julen och mig själv.

Advent försöker inte skapa starka känslor, det är en lågmäld tid. Lilla fastan i advent kan bli en stillsam påminnelse: jag kanske inte behöver ännu en checklista, kanske inte behöver uppgradera julpyntet eller få till stånd Nordeuropas mest extravaganta julaftonsdukning?

Tänk om jag i år i stället kunde planera in stunder av stillhet i adventsljusens sken?

Det kunde ge mig ett lugnare tempo, ett tempo där jag enklare kan urskilja vad som är viktigt och vad jag kan avstå från.

För att någonting nytt ska få rum måste man bli fri från något, om det så är materiella saker eller kanske stolthet, oro eller kontrollbehov.

Vad är överflödigt eller utan välgörande mening i julförberedelserna (eller i mitt liv)? Om jag håller den kommande julstädningen i hemmet inom rimliga gränser kanske jag orkar också med lite varsam inre julstädning, en inre fasta?

För att någonting nytt ska få rum måste man bli fri från något, om det så är materiella saker eller kanske stolthet, oro eller kontrollbehov.

Advent kan bli en inre rörelse, en hjärtats rörelse mot ett ja. Ett ja till att lite släppa kontrollen, till djupare andetag och kärleksfullare blick. Ett ja till färre ord och mera lyssnande.

Det är något djupt symboliskt i att advent infaller när mörkret är som tätast. Det är årets längsta nätter, den tid då ljuset verkar vara längst bort. Mitt i detta tänder vi snart våra första adventsljus.

I en hektisk värld behöver vi tider som hjälper oss att andas, att bli lite friare från det som binder oss. De kommande adventsveckorna kan vara en sådan tid. En adventstid kryddad av stillhet kan bli en motkraft till det ytliga julbruset. Vad vill du fasta dig mot? Vad vill du bereda plats för?

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