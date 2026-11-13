Mellanårsvalet saboterade Magarörelsens stora plan för USA

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I mellanårsvalet röstade inte besvikna väljare på makroekonomisk teori utan på praktik i plånboken.

Demokraternas seger i det amerikanska mellanårsvalet var större än sin blotta storlek. Inte siffermässigt – finns många större i USA-historien – lika mycket som demonstrativt. Maktskiftet i Kongressens båda kamrar betyder att trumpisternas långsiktiga plan för att orbánifiera USA stötte på patrull.

Trump uppmanade väljarna att ”rösta som om jag var på valsedeln”. Exakt detta gjorde väljarna.

Planen var solklar: Först skriver den konservativa tankesmedjan The Heritage Foundation manifestet Project 25, lika med Maga-rörelsens (Make America Great Again) 900 sidor tjocka manual.

Sen blir Donald Trump president på nytt och börjar verkställa det projekt han ännu före valet viftade bort. Dess idé är att tänja presidentmakten till sitt yttersta, krympa förvaltningen, kväsa klimatpolitiken liksom kvinnors och minoriteters rättigheter.

Sedan skulle republikanerna skörda frukterna av den navelskådande USA-först-politiken i mellanårsvalet 2026. Och slutligen 2028 tar nån av Magakronprinsarna, sannolikt den mer ideologiske och därför farligare J.D Vance, steget från doakören till president. Träff sjönk. Schack matt.

I den planen behövdes Trump för att ruska om, söndra, avtrubba väljarnas sinnen för rätt och fel, stort och smått. Vara den nyttige idioten. Sen kan Vance gjuta cementen i den nya passformen för checks and balances, alltså principen att tre statsmakter kontrollerar och begränsar varandras makt för att inte en enda person eller institution får överdos av den söta varan.

Denna flerstegsraket skulle garantera republikanskt styre en lång tid framåt. Villkoret var förstås att Trump återväljs 2024 – efter att ha blivit utkastad 2020. Och minsann: Att USA-väljarna tog Trump tillbaka efter allt man då visste om hans förvridna själv- och världsbild var ett av historiens största bakslag för dem, som bejakat principen ”väljarna har alltid rätt”.

Vance hade delvis rätt när han utpekade Irankriget som orsak till förlusten. Delvis – då den andra orsaken givetvis var hans mentor.

För Magaprojektet blev mellanårsvalet alltså en oplanerad spärr på en utstakad väg. Vi får aldrig veta hur valet gått om Trump inte brutit mot vallöftet att inte starta ett nytt krig, som på hemmaplan drev upp inflationen, illustrerad av gallonpriset vid dieselpumpen.

I mellanårsvalet röstade inte besvikna väljare på makroekonomisk teori utan på praktik i plånboken. Vance hade delvis rätt när han utpekade Irankriget som orsak till förlusten. Delvis – då den andra orsaken givetvis var hans mentor. Trump uppmanade väljarna att ”rösta som om jag var på valsedeln”. Exakt detta gjorde väljarna.

Valresultatet var demonstrativt, skrev vi i början. Eftersom signalen bär långt österut över Atlanten. I flera stora europeiska länder växer ytterligheterna till höger och vänster. Delvis delar de tonalitet med Maga.

En republikansk valseger i USA hade de franska, tyska och brittiska populisterna tagit som intäkt för att det är rätt politik att gulla med Putin, förnedra Ukraina och sina allierade, attackera rättsstaten och fria medier, att försöka tvinga in mänsklighetens mångfalder i en monolitisk passform, som existerar bara i kasserade ariska läroböcker. Nu fick ytterligheterna alltså inte denna egoboost från USA-resultatet.

Tillsvidare är skillnaden mellan USA och Europa stor och märkbar. USA redan varit – och är – i händerna på en ytterlighet. Det har inte – ännu – de stora gamla europeiska länderna varit efter 1945. Men måste man faktiskt först hamna där för att sedan komma till insikt, ut och vidare? Det är frågan i Frankrike, som går till val om ett halvår samt i Storbritannien och Tyskland, som röstar senast 2029.

I USA har demokraterna nu bråttom att infria förväntningarna från en både blå och röd missnöjd, otålig väljarkår. Att lösa plånboksfrågorna, försöka återställa maktbalansen, ta itu med korruptionen och nepotismen. Lyckas detta kan USA få en demokratisk president i valet 2028.

Den signalen skulle göra ryktet om liberaldemokratins död till mer än kraftigt överdrivet.

Skribenten följde mellanårsvalet på plats i Washington D.C

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