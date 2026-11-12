Fondtoppar tjänar mer än universitetsrektorer Hur mycket tjänar de finlandssvenska cheferna inom tredje sektorn och utbildningsvärlden? Monica Forssell/Emilia Örnmark/Kalle Grönroos Stefan Björkman, vd för Amos Andersons fond (mitten) tjänade betydligt mer än de lokala universitetsrektorerna i fjol. Novias Örjan Anderssons inkomster var nästan dubbelt så stora som för ÅA-rektorn Gunilla Widén. Katarina Pada Publicerad: 12.11.2026, 15:17 De högsta i Katarina Pada Ge respons åt redaktören Publicerad: 12.11.2026, 15:17 Dela artikeln KOMMENTARER