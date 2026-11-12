Fondtoppar tjänar mer än universitetsrektorer

Hur mycket tjänar de finlandssvenska cheferna inom tredje sektorn och utbildningsvärlden?

Monica Forssell/Emilia Örnmark/Kalle Grönroos
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Stefan Björkman, vd för Amos Andersons fond (mitten) tjänade betydligt mer än de lokala universitetsrektorerna i fjol. Novias Örjan Anderssons inkomster var nästan dubbelt så stora som för ÅA-rektorn Gunilla Widén.
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