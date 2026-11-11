ÅAS vill inte att man ska kunna köpa sig en examen

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Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) kritiserar regeringens beslut att gå vidare med förslaget om avgiftsbelagda högskoleexamina via öppna universitetet och öppna yrkeshögskolan.

Reformen riskerar att urholka principen om en jämlik och avgiftsfri högskoleutbildning, samtidigt som den inte åtgärdar de verkliga hinder som studerande möter i sin vardag.

Regeringen motiverar reformen med ambitionen att höja utbildningsnivån i Finland och öka antalet högskoleutbildade. Det är en viktig målsättning, men ÅAS anser att den föreslagna lösningen är fel väg att gå.

För att höja utbildningsnivån behöver vi istället se över vilka hinder som försvårar för studerande att påbörja och slutföra sina studier.

Att skapa en avgiftsbelagd väg till högskoleexamen innebär att individens betalningsförmåga får en allt större betydelse för möjligheten att avlägga en examen.

Att högskolorna själva får avgöra om de vill införa modellen förändrar inte det principiella problemet.

För att höja utbildningsnivån behöver vi istället se över vilka hinder som försvårar för studerande att påbörja och slutföra sina studier.

Bristande handledning, otillräckliga undervisningsresurser, administrativa hinder och utbildningar som inte tar hänsyn till olika livssituationer är exempel på problem som behöver åtgärdas. Därtill behöver studerande ha en tillräcklig social trygghet och ekonomiska förutsättningar att fokusera på sina studier.

Reformen skapar också en ojämlik situation mellan studerande. Enligt propositionen ska personer som avlägger examen genom den avgiftsbelagda öppna högskoleutbildningen inte ha rätt till studiestöd, måltidsstöd eller SHVS tjänster. De omfattas inte heller av samma bestämmelser om studentantagning och studierätt som studerande inom den traditionella examensutbildningen.

Det väcker frågor om studerandes rättsskydd, representation och möjligheter att påverka sin utbildning. En högskoleexamen ska inte innebära olika rättigheter beroende på vilken väg man har tagit för att avlägga den.

ÅAS ställer sig bakom FSF uttalande och betonar att regeringens ambition att höja utbildningsnivån måste följas av konkreta satsningar på högskolornas verksamhetsförutsättningar och studerandes vardag. Högskolorna behöver tillräckliga resurser för undervisning, handledning, forskning och stöd till studerande.

Finland behöver fler högskoleutbildade. Men det uppnås genom att skapa ett högskolesystem där fler har verkliga möjligheter att påbörja, delta i och slutföra sina studier, oavsett ekonomisk bakgrund eller livssituation.

Avgiftsfri utbildning handlar inte enbart om att slippa betala terminsavgifter. Det handlar om att utbildning ska vara en möjlighet som bygger på kunskap, intresse och förmåga, inte på betalningsförmåga. Vi ska inte försöka köpa oss ur problemen inom högskoleutbildningen. Vi ska åtgärda dem.