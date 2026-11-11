Ny brygga ska ge Aspö fordonstrafik, förbindelsebåten flyttar till provisorisk brygga

Gamla bryggan rivs och en ny brygga byggs i vår.

Sydvästra Finlands livskraftscentral
En brygga fotograferad uppifrån.
Den L-formade bryggan mitt på bilden är den gamla förbindelsebåtsbryggan som nu kommer att rivas och ersättas med en ny och bättre brygga.
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Renoveringen av förbindelsebåtsbryggan på Aspö inled

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