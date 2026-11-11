Ny brygga ska ge Aspö fordonstrafik, förbindelsebåten flyttar till provisorisk brygga Gamla bryggan rivs och en ny brygga byggs i vår. Sydvästra Finlands livskraftscentral Den L-formade bryggan mitt på bilden är den gamla förbindelsebåtsbryggan som nu kommer att rivas och ersättas med en ny och bättre brygga. Monica Forssell Publicerad: 11.11.2026, 11:10 Renoveringen av förbindelsebåtsbryggan på Aspö inled Monica Forssell Ge respons åt redaktören Publicerad: 11.11.2026, 11:10 Dela artikeln KOMMENTARER