Slutet på bingospelet på Grannas handlar inte om att stänga ute frivilliga, säger Varhachef

På Grannas fortsätter samarbetet med frivilliga också framöver, men i andra former.

Egentliga Finlands välfärdsområde Varha Samarbetet med Röda Korset och andra tredje sektorns aktörer fortsätter på Grannas i Nagu, det är bara formerna som diskuteras.

Kritiken som Yngv