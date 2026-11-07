Slutet på bingospelet på Grannas handlar inte om att stänga ute frivilliga, säger Varhachef På Grannas fortsätter samarbetet med frivilliga också framöver, men i andra former. Egentliga Finlands välfärdsområde Varha Samarbetet med Röda Korset och andra tredje sektorns aktörer fortsätter på Grannas i Nagu, det är bara formerna som diskuteras. Mikael Heinrichs Publicerad: 7.11.2026, 5:15 Kritiken som Yngv Mikael Heinrichs Ge respons åt redaktören Publicerad: 7.11.2026, 5:15 Dela artikeln KOMMENTARER