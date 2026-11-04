Dataförbindelserna fungerar inte vid Pargas hälsostation

Arkiv/Mikael Heinrichs Varken telefonerna eller patientdatasystemet fungerar.

Pargas hälsostation är helt utan dataförbindelser just nu. Det beror på en fiberkabel som skadats på Vapparvägen.

Telefonerna fungerar inte och personalen kommer inte åt patientjournalerna.

Om en bokad tid måste flyttas tar personalen kontakt med dem det berör.

Välfärdsområdet Varha meddelar att de arbetar med berörda parter för att åtgärda felet.

Om du inte har ett brådskande ärende ska du låta bli att kontakta Pargas hälsostation. Om du har ett brådskande ärende kan du besöka hälsostationen för att få ärendet utrett.

Vid nödsituationer är det alltid nödnumret 112 du ska ringa.