Programmet på Varhas äldreboenden

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Nu har då Varha eller personalen på Grannas äldreboenden i Nagu beslutat att det inte ska finnas stimulerande verksamhet för de boende.

Vännerna från Röda Korset har i åratal ordnat olika aktiviteter för de boende. Man har ordnat bingospel och kortspel för de äldre i Grannas och i Furubo. Man har stekt våfflor med mera. Bingovinsterna har Pensionärsklubben Festingarna och Röda Korset skaffat.

Förra veckan kom beskedet att Rödakorsvännerna inte längre får komma till Grannas och ordna bingo där. Personalen meddelade inte ens åldringarna, vilka kunnat ta sig till matsalen, att bingo ordnades.

Är det så här våra åldringar ska skötas, att inte ens frivilliga får komma dit och ordna förströelse och umgänge för dem?