Det räcker inte att språkliga fel och brister rättas till

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Man ska ändå vara beredd att uppskatta och tacka när fel och brister åtgärdas. Vi Svenska seniorer, och många andra med oss, har påtalat många fel och brister, bland annat gällande Åbo stads språkliga service.

Men staden har lyssnat på vår respons. Åbo verkar ha slagit fast hur den borde visa att den är ett tvåspråkigt Åbo i enlighet med språklagstiftningen.

På stadens intra, interna internet, har det nu, lämpligt inför svenska dagen den 6 november, publicerats hur staden ska kommunicera tvåspråkigt. Staden har lyssnat på säkert otaliga påpekanden om brister i hur de borde informera och kommunicera tvåspråkigt i enlighet med språklagstiftning.

Vi Svenska seniorer vill gärna ta tillfället i akt att tacka Åbo stad för att den lyssnar på vår respons.

I instruktionen för ett tvåspråkigt Åbo har staden definierat hur man ska beakta kraven på svenska i stadens skriftliga material, att finska och svenska ska behandlas likvärdigt i stadens skyltning, att stadens anställda ska komma ihåg att använda svenska i sin e-post samt att all kriskommunikation ska ske på både finska och svenska.

Vi Svenska seniorer vill gärna ta tillfället i akt att tacka Åbo stad för att den lyssnar på vår respons.

Vi tror kanske inte att allt blir bra med enbart en instruktion på stadens intranät, det behövs nog lite mer.

Vi ser det som mycket viktigt att staden utformar den språkstrategi som SFP:s fullmäktigegrupp föreslagit samt gör upp ett program för hur strategin ska förverkligas.