Du tog 200 000 euro i bostadslån – men vem gav du ansvaret för ditt hem?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Du tog 200 000 euro i bostadslån. Överlät du ansvaret för ditt hems värde till den granne som till sist ställde upp?

Du jämförde banker, förhandlade om räntan och betalar ditt lån varje månad. Men vem ser till att det också görs något för att bevara värdet på din bostad?

Innanför hemmets väggar kan du göra mycket. Om hela byggnadens skick beslutar ni däremot tillsammans. Om nödvändiga reparationer skjuts upp och problemen växer kan det få allvarliga följder för bostadens värde, möjligheten att sälja den och framtida kostnader.

Bostadslånet minskar inte för att bostadens värde sjunker.

I många husbolag vilar ansvaret för den gemensamma egendomen på några aktiva grannar. De gör ett värdefullt arbete vid sidan av sitt jobb och övriga liv. Men räcker tiden, kunskaperna och krafterna till?

Företagen på Helsingforsbörsen är tillsammans värda 318 miljarder euro – vem tar hand om husbolagens egendom på 250–300 miljarder?

Det handlar om enorma tillgångar. Fastighetsförbundets chefsekonom uppskattade år 2024 marknadsvärdet på det husbolagsbestånd som ägs av hushållen till 250–300 miljarder euro.

Få börsbolag skulle välja en aktieägare som köpt några aktier via Nordnet till styrelseordförande bara för att personen till sist tackade ja. Varför skulle det räcka i ett husbolag vars värde är större än ett börsbolags?

Av börsbolagens styrelser krävs kompetens, erfarenhet och tid för uppdraget. För många av oss är ändå det egna hemmet vår största personliga investering. För att sköta den viktigaste delen av vår nationalförmögenhet behövs både god vilja, kunskap och stöd.

Utan stöd förblir snön oskottad på gården också nästa vinter, och trapphuset är smutsigt vecka efter vecka. Ansvaret börjar vid styrelsens bord.