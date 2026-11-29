Varje ögonblick är ett adjö

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Livet är. Och livet blir.

Förändring och identitet är väsentliga delar av livet.

Ett liv som bara förändrar sig upplöses.

Liv som bara stannar dör.

I kyrkoåret symboliseras denna dans mellan identitet och förändring av att domsöndag följs av 1 advent.

Domsöndag. En avslutning, blicken tillbaka på det som varit. En öppen och ärlig blick på hur det har varit. Vad det har blivit. Det handlar om räkenskap, avslut. Men också om identitet.

Domsöndag handlar om längtan efter att bli sedd. Sedd som den jag är. Hur pinsamt det än kan vara.

Det handlar om den innersta längtan efter att också det som blev fel – i mitt liv, i livet allmänt på vår planet – blir sedd, nämnd och… ja, dömd?

Här är tyvärr inte plats att diskutera alla möjliga och vanliga missförstånd kring domen.

Bättre alltså att säga: bli sedd, nämnd – och befriad. (Inte bara glömd. Den uppståndne Kristus avbildas därför med korsfästelsens sår.)

Befriad till förändring, förhoppningsvis till det bättre. Till det nya som kan gro i varje om än så mörka ögonblick. Därför är det tröstrikt att domsöndag följs av första advent. Advent som står för det som inte ännu är.

Livet är. Och livet blir.

Livet är en dans mellan det som det blev och det som inte ännu är.

Och dans ska det vara. Inget stillastående.

Att bara fastna i det som har varit är död.

Men att fullständigt strunta i det förflutna är orealistisk.

Varje ögonblick tar emot världen som den har blivit.

Och med den alla möjligheter till förändring, allt den kan bli. Så för varje ögonblick världen vidare, ett steg, en dag, ett andetag i sänder.

Det är så livet lever, det är så identitet uppstår, mitt i och tack vare förändring.

Varje ögonblick är därför ett adjö.

(Adjö, från franskans ’à Dieu,’ som är en förkortning av ett gammalt ’à Dieu vous commant’: jag anförtror dig åt Gud. Som sydtysk vill jag nämna att både Schwabens ’adé’ och det allmänt tyska ’tschüss’ har samma ursprung.)

Det gäller inte bara resor eller andra avsked.

Varje ögonblick är ett adjö.

Men adjö har blicken åt två håll: det som har varit och det som kommer.

Det som har varit lämnas ’à Dieu’, lämnas att omfamnas av sanning och barmhärtighet.

Och vägen vidare , steg för steg, går ’à Dieu’ mot Gud, en Gud som är allmöjlig, som är kreativitetens outsinliga källa.

Livet är när det blir.

Livet är den dans där det som har varit rör vid det som inte ännu är. Domsöndag möter advents förväntan och spirande, inspirerande nyhet (eller evangelium, som vi säger på kyrkiska).

Adjö!