Vem är värd vår uppmärksamhet?

Elias Lindroos, kolumnist

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Varje dag kan vi läsa om krig och konflikter runt om i världen. Ukraina, Gaza och Iran är återkommande inslag i nyheterna.

Trots att det kan kännas som om vi svämmas över av negativa nyheter finns det en hel del konflikter och humanitära kriser i världen som knappt når över nyhetströskeln.

Mali, Kongo, Myanmar och Sudan är några exempel. Vi är nog många som knappt vet vad dessa konflikter ens handlar om. Men för befolkningen i länderna är vår uppmärksamhet livsviktig.

Enligt FN är inbördeskriget i Sudan världens värsta humanitära kris just nu. Kriget, som pågått sedan 2023, har fått relativt lite uppmärksamhet runt om i världen.

Detta trots att miljontals människor har tvingats fly och stora delar av befolkningen lever under akut matbrist. I medier både i Finland och internationellt rapporteras det istället betydligt mer om bland annat Ukraina och Gaza, vilket det säkert finns flera orsaker till.

Det är naturligt att kriget i Ukraina får mycket uppmärksamhet i Finland eftersom det är geografiskt nära och påverkar hela vår säkerhetssituation.

Det vore cyniskt att börja jämföra vilka konflikter som förtjänar mer eller mindre nyhetsrapportering. Ändå är det nödvändigt att reflektera över vilka konflikter som ges mera utrymme.

Kriget i Gaza och utvecklingen i Mellanöstern har också fått, och får fortfarande, stor uppmärksamhet. Trots att Mellanöstern är en region som inte lika direkt påverkar Europas säkerhet som hotet från Ryssland.

Här kan istället konfliktens historiska dimensioner, Israels närhet till Europa och västvärlden samt de starka politiska reaktionerna ha spelat in.

De omfattande demonstrationerna har hållit frågan aktuell, eller är det i själva verket mediernas bevakning som har lett till demonstrationer och reaktioner?

Parternas geopolitiska intressen och makt leder ofta till ökat intresse samt stormakternas inblandning. Nyhetsvärdet verkar däremot vara lägre när det gäller inbördeskrig i Afrikanska länder. Dessa konflikter är ofta långvariga och komplicerade.

Långvariga humanitära kriser som pågår i år eller årtionden tenderar att falla i glömska för plötsliga nyheter och händelser. En nyhet är trots allt någonting som sker plötsligt, här och nu.

Här har medier en stor makt och ansvar att inte låta dessa kriser falla i glömska. Befolkningens lidande upphör inte fastän rapporteringen minskar.

Begränsade resurser gör att händelser måste prioriteras och när prioriteringar sker är det ofta på basis av allmänintresset.

Men vad är det egentligen som avgör vad som är ett allmänintresse? Är det antalet drabbade människor, de politiska konsekvenserna, geografisk närhet eller betydelsen för läsaren?

Mediernas prioriteringar kan få konsekvenser långt utanför själva nyhetsflödet. Mediebevakning skapar kunskap som formar vår världsbild och påverkar vårt engagemang.

Om människor inte är medvetna om en humanitär kris kan de inte heller sätta press på våra makthavare för att öka det politiska trycket. Bristen på uppmärksamhet gör inte bara vissa kriser mindre synliga utan också mindre politiskt angelägna.

Det är omöjligt att ge alla konflikter utrymme och prioriteringar behöver alltid göras. Men är det rimligt att människors lidande alltid värderas efter om det sker i rätt land, vid rätt tidpunkt och med rätt geopolitiska kopplingar?

Humanitära kriser borde inte behöva vara geopolitiska för att vara värda vår uppmärksamhet. I slutändan är det som vanligt civilbefolkningen i Mali, Kongo, Myanmar och Sudan som drabbas värst.

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