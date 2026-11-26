Hus med 11 våningar kan byggas på Österbladska tomten Färskt förslag för det omstridda hörnet i centrum av Åbo behandlas av stadsmiljönämnden på tisdag. Lundén Architecture Ett stenkast från salutorget i Åbo föreslås förändringar. Österbladska tomten har diskuterats i flera repriser. I november 2024 presenterades olika förslag på hur tomten kan utvecklas. Nu finns ett färskt förslag som ska behandlas av politikerna. Nybyggena på innergården har gröna tak på visionsbilden. Annina Suominen Publicerad: 26.11.2026, 17:00 Et Annina Suominen Ge respons åt redaktören Publicerad: 26.11.2026, 17:00 Dela artikeln KOMMENTARER