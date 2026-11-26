Hus med 11 våningar kan byggas på Österbladska tomten

Färskt förslag för det omstridda hörnet i centrum av Åbo behandlas av stadsmiljönämnden på tisdag.

Lundén Architecture Ett stenkast från salutorget i Åbo föreslås förändringar. Österbladska tomten har diskuterats i flera repriser. I november 2024 presenterades olika förslag på hur tomten kan utvecklas. Nu finns ett färskt förslag som ska behandlas av politikerna. Nybyggena på innergården har gröna tak på visionsbilden.

Et