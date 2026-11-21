Fler vägar framåt än uppåt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Har vi blivit så vana vid att förknippa karriärutveckling med att klättra uppåt, att vi glömt att det finns flera sätt att växa och utvecklas i arbetslivet?

Jag har en tendens att fundera över trender och teman i arbetslivet, framför allt inom informationsarbete och ledarskap.

Ett återkommande diskussionstema är behovet av framtidens ledare. Företag behöver människor som vill och kan ta ansvar, leda team och utveckla verksamheten.

Samtidigt verkar intresset för chefsrollerna ha svalnat något, inte minst bland unga. Det väcker en tanke: Har synen på karriärutveckling förändrats, eller har vi gjort chefsrollen till något som inte längre känns särskilt attraktivt?

Ända sen mina sommarjobb i äldre tonåren har jag sett den något traditionella karriärvägen som min kompass i arbetslivet. Man börjar med att bygga upp sin kompetens och går sedan småningom vidare till en specialistroll.

Efter att man samlat på sig erfarenheten och blivit varm i kläderna, kan rätt steg vidare vara en ledande position med ett eget team.

Jag tror att en del känner igen sig i den karriärutvecklingen. Men ju mer jag funderar på det börjar jag ifrågasätta tankegången.

Kan det vara så att vi blivit så vana vid att förknippa karriärutveckling med att klättra uppåt att vi glömt att det finns flera sätt att växa och utvecklas i arbetslivet?

Ledarskapsbarometern från 2024 lyfter i sin undersökning fram att endast 33 procent av de svarande under 30 år ansåg en chefsposition vara ”ganska intressant” i framtiden.

Bland orsakerna till det begränsade intresset lyfts bland annat fram det stora ansvaret och de höga krav som ställs på chefer. Vidare tycker jag också det är intressant att jämföra YPAI (Young Professional Attraction Index) studierna från 2018 och 2026.

Att utvecklas eller att ”göra karriär” behöver inte associeras med att ta steget till en chefsroll.

Vid undersökningen rangordnar personer i början av sin karriär olika dragningskrafter hos arbetsgivare. År 2018 var karriär- och utvecklingsmöjligheter den fjärde viktigaste faktorn. År 2026 hade den sjunkit till sjunde plats.

Jag tror nödvändigtvis inte att karriär- och utvecklingsmöjligheter har blivit mindre viktiga för unga, utan mera att innebörden av dem kan ha förändrats. Att utvecklas eller att ”göra karriär” behöver inte associeras med att ta steget till en chefsroll.

Här kan företagen behöva ta sig en funderare över hurdana utvecklingsmöjligheter de erbjuder. Ifall den enda självklara vägen framåt är en chefsroll riskerar företaget att gå miste om värdefull kompetens.

Internationellt brukar det talas om ”dual career ladders” eller dubbla karriärvägar. Med det anses att även specialistrollen har en utarbetad karriärväg.

Till exempel behöver en skicklig ämnesexpert kunna växa i sin yrkesroll och få större inflytande utan att nödvändigtvis ta sig an chefsrollen.

Det betyder förstås inte att behovet av morgondagens chefer har försvunnit. Men företagen behöver skapa rätt förutsättningar och erbjuda det stöd som behövs för de alltmer krävande chefsuppdragen.

Exempelvis har en del företag identifierat behovet och tagit fram egna ledarskapsprogram, som bland annat genom mentorskap skall förbereda anställda specifikt för företagets egna ledarroller.

Företagen behöver de yngre generationerna som vill utvecklas och ta ansvar. Samtidigt behövs det organisationer som förstår att det finns fler än ett sätt att göra det på. En karriärväg framåt går inte alltid uppåt.