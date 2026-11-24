När tilliten till framtiden försvinner är det dags att välja annorlunda

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Nedskärningspolitiken gav inte den utlovade vändningen utan ojämlikhet och hopplöshet. Vi har ett uppdrag. Att rädda Finland.

Under de mörka novemberkvällarna sitter många vid köksbordet och räknar på om pengarna räcker ända till slutet av månaden. Oron gäller inte bara den här månaden.

Många finländare vågar inte längre lita på framtiden. Jobbet känns osäkert och det är svårt att komma till läkare när man behöver. En ung människa funderar på om det över huvud taget lönar sig att studera, om det ändå inte finns några jobb att få.

Den här känslan har inte uppstått ur tomma intet. Den är en följd av politiska val. I det här svåra ekonomiska läget har Orpos regering riktat sina nedskärningar särskilt mot barn och unga, fattiga och sjuka. Samtidigt har den lättat på beskattningen av höginkomsttagare och storföretag.

Efter de här värdevalen har fattigdomen bland barnfamiljer och arbetslösheten ökat. Detsamma gäller statsskulden. Nedskärningspolitiken gav inte den utlovade vändningen utan ojämlikhet och hopplöshet.

Finland duger till mycket annat än att koka cellulosa eller att ligga som dörrmatta för gruvbolag och datajättar.

Men så behöver det inte fortsätta. I torsdags publicerade vi Gröna vår skuggbudget, och den visar också i siffror att det går att välja annorlunda.

För det första är naturen inte till salu för oss. Finland duger till mycket annat än att koka cellulosa eller att ligga som dörrmatta för gruvbolag och datajättar. Miljökriserna fortskrider, trots att regeringen blundar för dem.

Vid Skärgårdshavets stränder förstår många det också utan statistik. Vi vågar skära i miljöskadliga företagsstöd och sätta en prislapp på miljöskadorna. Det stärker den offentliga ekonomin, gör konkurrensen rättvisare och skyddar naturen, allt på samma gång.

Inget barn ska behöva bära sin familjs fattigdom på sina axlar, och en ung människas framtid får inte fastna i arbetslöshet.

För det andra vänder vi inlärningsresultaten uppåt. Utbildning, kultur, vetenskap och konst är grundstenen för både bildningen och ekonomin. Man skär inte i grunden just när man borde bygga vidare. Varje barn, unga och vuxna ska kunna lära sig nytt.

För det tredje sätter vi barnen och de unga främst. Inget barn ska behöva bära sin familjs fattigdom på sina axlar, och en ung människas framtid får inte fastna i arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten i Finland hör till de högsta i Europa, och nu måste vi vidta åtgärder för att vända utvecklingen.

För det fjärde försvarar vi civilsamhället och den öppna demokratin. Organisationer, fria medier och en fungerande rättsstat är det som gör Finland starkt. För det svenska Finland är kvalitetsjournalistik på det egna språket en del av att demokratin fungerar för alla.

För det femte stärker vi hälsa, trygghet och jämställdhet. Var och en ska få hjälp i tid. Ingen ska behöva leva i rädsla för våld i sitt eget hem. Vår styrka mäts bäst i hur vi behandlar dem som har det svårast, både i Finland och i världen.

Jag vet att många frågar om vi har råd med det här. Vårt alternativ är ansvarsfullt, och det bygger inte på mer skuld. Det handlar inte om slösaktighet utan om var och hur de gemensamma pengarna används: på barnen, naturen och framtiden eller på ett fåtals intressen?

Även nedskärningarna har sitt pris. Det betalar vi redan nu, i form av ojämlikhet och en skuld som vuxit trots nedskärningarna. Det räcker inte längre att fortsätta som förut. Vi har ett uppdrag. Att rädda Finland. Det kräver mod att välja en annan väg och våga göra saker på ett nytt sätt. Det modet har vi Gröna.

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