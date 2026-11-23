Undergångsfascismen: Vem räddas efter samhällets pånyttfödelse?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

AI säljs in som ett allsmäktigt verktyg som kommer att befrämja hela mänskligheten, men vem bestämmer vad som är det allmänna goda i AI-tidsåldern?

Carina Holm

De kanadensisk-amerikanska samhällsvetarna Naomi Klein och Astra Taylor är högaktuella med den omsusade boken ”End Times Fascism” (i svensk översättning ”Undergångsfascismen”, Ordfront förlag, nov. 2026).

I boken analyseras vad som sker med världen då religiösa fundamentalister, techmiljardärer och etnonationalister sammanstrålar för att dominera världen. Ett tidsporträtt, med andra ord.

Undergången är inskriven i fascismen – utan undergången kan ingen pånyttfödelse ske. Det är även kärnan i Roger Griffins klassiska fascismteori där ”palingenetisk ultranationalism” beskriver fascisternas tro på den samhälleliga pånyttfödelsens renande kraft.

Som en karikerad version av Noas ark har techmiljardärerna skapat sina egna överlevnadskapslar – men med den skillnaden att de på vägen till arken tänker hala in så mycket pengar och makt som möjligt.

Medan tidigare fascister tänkte sig en pånyttfödelse begränsad till nationen, visionerar undergångsfascisterna större: De har som målsättning att rädda den västerländska civilisationen, men priset är hela mänsklighetens pånyttfödelse. Det är socialdarwinism på steroider. Men vem skall offras, vem räddas?

Trots att Klein och Taylor har ett hoppfullt budskap om motståndets kraft, får undergångsfascismen mig att tänka på frustrationen i Timo R. Stewarts prisade essäbok ”Miksei kukaan tee mitään?” (2026).

Trots att vi har otroligt detaljerad kunskap om det mänskliga lidandet i Gaza, verkar ingen ha tillräckligt med vilja och makt för att stoppa dödspolitiken.

Det verkar inte finnas någon acceptabel light- eller lättversion av AI-tidsåldern, utan techmiljardärernas samhällsvisioner kan tydligen bara förverkligas genom absolut maktkoncentration.

Det är som klimatexperters förebud om den stundande globala krisen; som att lyssna på AI-kritikers rapporter om riskerna med okontrollerbar artificiell intelligens; eller samhällsvetares larm om ankomsten av den fascistiska diktaturen.

Avgörande kännetecknen och milstolpar uppnås på alla fronter, röda linjer passeras, men ingen ingriper.

Det verkar inte finnas någon acceptabel light- eller lättversion av AI-tidsåldern, utan techmiljardärernas samhällsvisioner kan tydligen bara förverkligas genom absolut maktkoncentration. Det får mina tankar att styras till stora ”samhällsingenjörer” som Hitler, Mussolini, Stalin och Mao.

För dem som önskar designa mänskligheten från gudsperspektivet betyder enskilda människoliv ytterst lite. Helt som vid början av atomåldern under 1940-talet (med både kärnkraftverk och kärnvapen) står vi i dag inför en teknologi som har potential att skapa välfärd för alla, men som samtidigt kan formas till ett vapen med potential att förinta mänskligheten och berättiga förstörelsen av både natur, skog, mark och djurriket.

AI säljs in som ett allsmäktigt verktyg som kommer att befrämja hela mänskligheten, men vem bestämmer vad som är det allmänna goda i AI-tidsåldern? Techoligarkerna? Kommer det allmänna goda att slå in före eller efter pånyttfödelsen?

Undergångsfascisterna har ett svar som smickrar läsare här i globala nord: Vi lär höra till den utvalda eliten, den korade civilisationen som kommer att behövas efter pånyttfödelsen, eller i alla fall tills kolonierna på månen och mars står färdigställda.

Från globala syd är intrycket ett helt annat: de icke-västerländska civilisationerna kan offras för ”det allmännas bästa”.

Klimatets extremavvikelser och påföljande migrationsvågor kan kontrolleras med AI:s massövervakningsverktyg som håller oönskade utanför skyddsmurarna.

Den fascistiska pånyttfödelsen har aldrig handlat om att offra sig själv, utan om att offra de andra.

Det positiva med ”Undergångsfascismen” (boken, inte fenomenet) är att motståndets potential tas på allvar. Framtiden är fortfarande formbar.

Genom att läsa Klein och Taylor kan vi kollektivt börja fundera på alternativa vägar som frigör oss från den morbida kombinationen av religiös fundamentalism, techoligarker och etnonationalister.

För Klein och Taylor finns hoppet i gemenskapen och den mänskliga solidariteten, men det förutsätter att allmänheten vaknar upp i tid – och äntligen börjar ta experternas varningar på allvar.

Här kan du läsa fler kolumner av Kasper Braskén.