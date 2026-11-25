Julhandlandet på rätt sätt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Skogarna brinner, glaciärerna smälter, statsskulden ökar och arbetsplatserna blir inte fler. Julen närmar sig med stormsteg och även så black friday, black week, cyber monday och annan extremkapitalistisk marknadsföring, som endast tjänar syftet att öka överkonsumtionen och fylla fickorna på kinesiska miljardärer.

Julklappshandlandet är ibland mer ett dilemma än en gest av välvilja. Internationella nätbutiker lockar med låga priser och allt möjligt krimskrams men jag hoppas att vi också kommer ihåg våra inhemska och lokala företagare.

Jag hoppas att vi kan betala lite mera för att våra julklappar inte ska behöva resa halva vägen runt jordklotet samtidigt som vi stöder inhemskt entreprenörskap.

Som ung vill jag se ett Finland där det finns arbetsmöjligheter, där människor vågar förverkliga sina idéer och där det lönar sig att vara företagare.

Det här är inte möjligt om vi år efter år väljer kvantitet över kvalitet, låga priser framom välgenomtänka gåvor. Alla har vi sett eller läst Charles Dickens En Julsaga och förargats över hans snålhet och girighet. Måste vi vara miniatyrer av Ebenezer Scrooge?

Då vi handlar finländska produkter och tjänster hålls pengarna i Finland. Pengar som kan användas för att sprida glädje, kan också användas för att investera i landets framtid för att skapa arbetsmöjligheter.

Julen får den innebörd högtiden egentligen borde ha, nämligen att sprida tro, hopp och kärlek.

Ett presentkort till en lokal restaurang, en bok skriven av en finländsk författare från den lokala bokhandeln eller en läderväska tillverkad i Finland är en uppskattad julklapp som samtidigt stöder finländska arbetsplatser.

Vi har alla olika ekonomiska förutsättningar, men när vi har möjlighet att välja hoppas jag att vi väljer inhemskt.

Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att vända den depressiva kurvan. Att handla inhemskt är ett enkelt och konkret sätt att bidra till att få den ekonomiska tillväxten i gång.