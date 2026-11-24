Hur skulle det vara om Åbo stad planterade en egen julgran?

ÅU debatt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Traditionen med julgran framför Åbo domkyrkas trappa har pågått i snart 100 år.

Enligt Turun Sanomat år 1930, nummer 347, sida 6, installerades den första julgranen den 24.12.1930 framför Åbo domkyrkas trappa genom ett medborgarinitiativ.

Evenemanget ”Granens ankomst till Domkyrkotorget” är enbart slitage på miljö, människor och arbetsfordon.

Den 20 till 25 meter höga granen huggs tidigt på morgonen. Granen sågas med motorsåg, lyfts upp med stadig kranbil från stubben och placeras på julgranslavetten. Sedan transporteras det enorma trädet via utmanande vägar med livlig trafik från platsen inom Åbo stads gräns till Domkyrkotorget.

Trädet förankras i julgranens fot framför Åbo domkyrka med hjälp av kranar och stödkonstruktioner.

Avslutningsvis installeras mer än 700 ledlampor, en lampa för varje år. I år blir det 727 lampor, samt stjärnan i toppen.

Till julgranens 100 års dag 24.12.2030, det första året som den planterade granen skulle tas i bruk, kunde lampornas mängd utökas till 1000 LED-lampor.

Domkyrkotorget kunde föreberedas, och belysningsutrustning och tv-produktionen ordnas inför den nationellt sända ceremonin.

Själva ankomstdagen är numera en del av firandet. Åbo stad anordnar ett officiellt evenemang, ”Dagen för julgranens ankomst”, när granen anländer. Det kunde sändas direkt i tv, via medåkande drönare.

Granen visas upp i endast cirka två månader, från början av november till början av januari. Man väljer ut en ovanligt frisk gran, och det kalla vädret hjälper den att hålla sig grön och behålla barren under hela helgperioden. Tack vare det kyliga vädret behövs låg bevattning eller ingen bevattning alls.

När säsongen är över sågas granen från domkyrkotorget upp till virke som skänks till värden eller en organisation. En tradition som pågått i många år.

Men nu börjar det höras röster. Man frågar sig: ”Hur skulle det vara om staden odlar en egen gran?”