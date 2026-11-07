Pargas är gupparnas stad

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I åratal har vi haft guppar framför stadshuset i Pargas. Det har varit ett enda skvalpande fram och tillbaka.

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Bilens s.k. "koiran luut" eller stabilisatorstagen har fått byttas på flera bilar.

Nu ska staden ha skarpare guppar på Kyrkoesplanaden. Det betyder mera verkstadskostnader.

Gupparna eller farthindren vid skolorna är hemska och skapar ett onödigt slitage på våra älskade bilar.

Är det ingen som vet att det finns så kallade "böteskameror"? De fungerar säkert lika bra på dessa ställen.

Kanske staden i egen regi kunde tjäna på folks fortkörning och vi andra spara på slitaget på våra bilar.