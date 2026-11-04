Norden ska vara en gemensam arbets- och bostadsmarknad, också i praktiken

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Sanna Vauranoja lyfter i sin insändare i Åbo Underrättelser (2.11) fram en viktig tanke: Åbo och Egentliga Finland borde i högre grad se sig som en del av en västlig metropolregion med Stockholm som naturlig samarbetspartner.

LÄS OCKSÅ Åbo och Egentliga Finland som en del av den västliga metropolen

Jag håller helhjärtat med. Men för att den visionen ska bli verklighet behöver vi också ta itu med de gränshinder som fortfarande försvårar människors vardag.

Vi talar gärna om Norden som en gemensam arbetsmarknad där människor fritt kan röra sig mellan länderna. Ändå kan den som flyttar från Finland till Sverige, eller tillbaka igen, mötas av en förvånansvärt krånglig byråkrati.

Det handlar om allt från personnummer, bankkonton och elektronisk identifiering till social trygghet, beskattning och erkännande av utbildningar och yrkeskompetens. Varje myndighet har sina egna regler och system, och den som flyttar förväntas själv reda ut hur allting hänger ihop.

Det borde vara lika naturligt att flytta mellan Åbo och Stockholm som mellan Åbo och Helsingfors.

För en ung människa som fått sitt första jobb i Stockholm, en barnfamilj som vill återvända till Finland eller en pensionär som flyttar närmare sina anhöriga kan det bli både tidskrävande och frustrerande.

Det borde vara lika naturligt att flytta mellan Åbo och Stockholm som mellan Åbo och Helsingfors. Vi har redan en lång historia av gemensam arbetsmarknad, familjeband och företagssamarbete. Nu behöver myndigheternas system komma ikapp.

Jag vill se tre konkreta förändringar.

För det första behöver vi en gemensam nordisk digital tjänst där den som flyttar får tydlig information och kan sköta så många ärenden som möjligt på ett och samma ställe. Ingen ska behöva kontakta en lång rad myndigheter för att förstå vilka skyldigheter och rättigheter man har.

För det andra måste våra länder bli bättre på att erkänna varandras elektroniska identifiering och utbyta nödvändiga uppgifter på ett tryggt sätt. En flytt ska inte innebära att man under en övergångsperiod får svårt att sköta bankärenden, identifiera sig eller använda viktiga samhällstjänster.

För det tredje behöver vi ett tydligare politiskt ansvar för att avskaffa gränshinder. När reglerna i Finland och Sverige krockar ska det finnas en fungerande väg till en lösning.

Gränshinder som uppmärksammas år efter år ska inte bara dokumenteras, de ska också åtgärdas.

För Egentliga Finland är det här särskilt viktigt. Vårt geografiska läge, vår tvåspråkighet och våra täta förbindelser till Sverige ger oss en unik möjlighet att växa tillsammans med Stockholmsregionen. En fungerande nordisk arbetsmarknad skulle gynna både våra företag och de människor som vill studera, arbeta eller bilda familj på andra sidan Östersjön.

Vi behöver göra det lättare att flytta till Sverige, men också lättare att komma hem igen.

Erfarenheter, kunskaper och kontakter som människor får i ett annat nordiskt land är en tillgång för hela vårt samhälle.

Vauranoja har rätt i att vi behöver höja blicken västerut. Nu behöver vi också se till att vägen över Östersjön blir smidigare, inte bara för färjorna och flygen, utan även för människorna som använder dem.